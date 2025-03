Ilfattoquotidiano.it - “Degustazione di prodotti tipici per tutti i tifosi”: così il borgo di Ghivizzano accoglie il Livorno. Quando il calcio diventa una festa

Ogni tanto succede ancora. Tra le varie cronache di insulti agli arbitri, aggressioni, episodi di razzismo o di misoginia, può capitare che ildi provincia torni a essere unadi popolo. E di comunità. È l’esempio che arriva da, piccolodella Media Valle del Serchio (provincia di Lucca) che domenica ospita ilnel match valido per la 27esima giornata del Girone E di Serie D. Un evento pere abitanti della realtà paesana, che si ritrovano adre un club con una storia importante, che ha vinto due campionati di Serie B e disputato per 29 volte la massima serie. E allora la partitaun’occasione di unione, di festeggiamenti, di brindisi e assaggi culinari, come sarebbe nella migliore tradizione del pallone italiano.“Domenica sarà una giornata diallo stadio Elso e Rolando Bellandi diperché, per la terza stagione consecutiva, l’Unione Sportiva1915 torna ad affrontare il Ghivi”, si legge in un comunicato del club Ghivo