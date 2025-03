Cataniatoday.it - Degrado in via Del Principe, strada invasa dai rifiuti e cattivi odori

Leggi su Cataniatoday.it

Buonasera, questa è la situazione in via Delal civico 177. Regna l’inciviltà più totale: i residenti gettano isenza alcuna regola e a qualsiasi ora del giorno. Come se non bastasse, gli abitanti delle palazzine vicine hanno trasformato quel tratto diin una discarica.