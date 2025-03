Juventusnews24.com - De Paola stronca la Juve: «Oggi non può essere considerata per lo Scudetto. Vi spiego perché»

di RedazionentusNews24Deha parlato della corsain Serie A e dellantus di Thiago Motta. Le sue dichiarazioniPaolo De, a Radio Punto Nuovo, ha parlato anche die della posizione della. Il suo commento sui bianconeri.DE– «Lantus è discontinua, non puòancoracome reale contender per lo. Non è una squadra affidabile al momento, ma se Thiago Motta riesce a metterla in piedi una volta e per tutte può dire la sua in maniera importante. Non la vedo rientrare a pieno titolo, almeno nella mia opinione. Le prossime tre partite saranno fondamentali per dire il contrario. Il Napoli contro la Fiorentina può ritrovare punti pesantissimi, ma ha avuto sbandamenti importanti nell’ultimo periodo. La squadra di Conte fa sempre la prestazione e ha un’identità precisa, senza questa la flessione diventa visibile».