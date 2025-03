Ilfattoquotidiano.it - De Luca agli studenti: “Mobilitatevi, la pace è tutto. No al riarmo europeo per centinaia di miliardi di dollari”. E rivolge un pensiero al Papa

“La prima cosa che vorrei chiedervi è mandare un grande abbraccio e un grande augurio a un grande vecchio che sta lottando per la vita. Si chiamaFrancesco. Un grande saluto dai giovani di Napoli e della Campania perché si possa riprendere e perché è stato un uomo di”. Così il presidente della Regione Campania, Vincenzo De, comincia il suo intervento dal palco di piazza del Plebiscito a Napoli,ndosiche hanno partecipato al flash mob “Bella così”, organizzato dalla Regione in occasione della festa della donna.Poi il politico campanouna esortazione ai ragazzi presenti in piazza: “Dovete scendere in campo, perché si sentono rumori di guerra dapper. La vostra generazione non ha più la memoria delle tragedie delle grandi guerre. Sono passati gli anni, non ci ricordiamo più che le guerre significano morti, mutilati, prigionieri, violenze, stupri.