Juventusnews24.com - De La Fuente soddisfatto: «Due buone partite contro la squadra che sta dominando il campionato. Ecco cos’è mancato»

Leggi su Juventusnews24.com

di Redazione JuventusNews24De Laha analizzato l’eliminazione dalla Coppa Italia per mano della Juventus Women. Le dichiarazioni del tecnico della FiorentinaAi canali ufficiali della Fiorentina, mister De Laha commentato così l’eliminazione in Coppa Italiala Juventus Women. Le sue parole.DE LA– «Se andiamo a vedere i 180 minuti penso che abbiamo fatto dueunache stavail. Venire qua e cercare di essere protagonisti per noi era importante. La determinazione delle ragazze e la voglia di vincere è fondamentale. Ci èil gol, abbiamo creato tanto, abbiamo giocato bene ma ci è mancata la rete per riaprire la gara. Un gol nel primo tempo poteva riaprire il discorso qualificazione».Leggi su Juventusnews24.