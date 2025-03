Tpi.it - Ddl Spazio: la legge che rischia di far litigare Musk e Meloni su Starlink

È la prima norma mai discussa dal Parlamento italiano per regolare le attività economiche al di fuori del nostro Pianeta ma è già diventata un caso politico. Il disegno dicontenente “Disposizioni in materia di economia dello”, firmato dalla presidente del Consiglio Giorgiae dal ministro delle Imprese e del made in Italy Adolfo Urso, dovrebbe infatti non solo legiferare in materia di attività spaziali condotte sul nostro suolo o da operatori italiani all’estero ma regolamentare anche l’accesso al cosmo da parte dei privati, uno in particolare.Il fattore ML’elefante nella stanza, per parafrase un’espressione anglofona, è sempre lui: Elon, l’uomo più ricco del mondo, membro di fatto dell’amministrazione del presidente statunitense Donald Trump, l’unico a cui risponde, e patron, tra l’altro, di colossi come Tesla, X e Space X, che fornisce il prezioso servizio di comunicazione satellitaree non solo.