Quotidiano.net - Ddl femminicidio: ergastolo per il condannato. Cosa prevede il testo approvato dal governo

Roma, 7 marzo 2025 – Ilha varato oggi, in vista dell’8 marzo, il disegno di legge che introduce il reato dicome reato a se stante, punito con l’. Ma il pacchetto che l’esecutivo Meloni hacontiene una stretta complessiva repressiva e preventiva sul fronte della violenza contro le donne. “Ciò – si legge nella Relazione illustrativa - in linea con gli obblighi assunti dall’Italia con la ratifica della Convenzione di Istanbul e nel solco delle linee operative disegnate dalla nuova direttiva (UE) 1385/2024 in materia di violenza contro le donne, nonché delle direttive in materia di tutela delle vittime di reato”. Vediamo i punti-chiave delle nuove norme. RAVAGLIA 25/11/2023 CESENA PIAZZA DEL POPOLO - PER GIULIA E PER TUTTE LE DONNE, INCONTRIAMOCI.