Thesocialpost.it - Dazi, Ucraina e Putin: l’enigma Trump scuote l’Europa

Leggi su Thesocialpost.it

Maè fuori di senno o finge di esserlo? È un presidente che porta all’estremo i vasti poteri della Casa Bianca per rilanciare un paese in crisi? O è un aspirante autocrate che della Costituzione farebbe volentieri a meno? Queste domande circolano in Italia, mentre in America, dove i sondaggi sono onnipresenti, su questo tema c’è un’inusuale assenza di dati. Qualche protesta sporadica non basta per comprendere il sentimento generale.Che sia arrogante e provocatore è fuori discussione. Che spari grosso per negoziare da una posizione di forza è certo. Ma lo fa per “America First” o per “First”? La risposta non è chiara. Sottovalutarlo sarebbe un errore: sembra lavorare a un nuovo ordine mondiale con gli USA al comando. Per raggiungere questo obiettivo, punta a separare la Russia dalla Cina, il suo rivale più temibile sul piano commerciale.