Quotidiano.net - Dazi Trump: Benedetti, imprese competitive tra qualità e innovazione

imposti da"non rappresentano una minaccia per leche sono veramente. Puntando su, servizio e, si possono trovare opportunità anche in contesti sfidanti e incerti come quelli attuali". Lo ha dichiarato Camilla, vicepresidente gruppo Danieli, intervenendo al panel dedicato alle relazioni fra Usa e Fvg nell'ambito di Open Dialogues 2025 della Cciaa Pordenone-Udine con European House Ambrosetti e la direzione scientifica di Federico Rampini. "Fvg e Italia vantano un know how industriale unico - ha proseguito- e ciò ci permetterà di rimanere protagonisti se continueremo a investire anche ine tecnologie". Soffermandosi sulle dichiarazioni della nuova amministrazionesul volersi sottrare ai principali trattati internazionali sull'ambiente,ha rilevato che "non c'è il timore di rallentare il percorso verso la decarbonizzazione".