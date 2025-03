Lopinionista.it - Dazi, PMI Italiane: 5 azioni da compiere per mettersi al sicuro

Leggi su Lopinionista.it

Approfondimento sulla “fobia” ovvero paura da parte di imprese e consumatori per i nuovidell’amministrazione TrumpDall’America all’Asia, passando ovviamente per l’Europa, nel mondo dilaga un nuovo fenomeno definito dagli esperti “fobia” (o “tariphobia” in inglese). Le minacce di Trump, che sembra prepararsi a varare ufficialmentedel 25% nei confronti dell’Unione Europea (dopo quelli contro Messico, Canada e Cina), sta facendo infatti preoccupare sempre di più gli imprenditori e i consumatori, come dimostrato da diversi studi internazionali.Una paura che cresce anche negli USA: la stragrande maggioranza degli americani (8 su 10) teme infatti un aumento dei costi dovuto alle tariffe sulle importche entreranno in vigore. Lo rivela un recente sondaggio della Elon University, in North Carolina.