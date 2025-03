Ilgiornaledigitale.it - Davide Roda in GT Cup Europe 2025 per Ebimotors

Siamo solo ad inizio marzo ma è già tempo di presentazioni ufficiali. La stagionedelle corsee parte percon un nuovo campionato. Il team di Enrico Borghi cala il suo primo asso nella GT Cup.Con il numero 23, su una splendida Porsche 911 GT3 Cup serie 992, vedremo al via del challenge. Il forte pilota comasco, già volto noto per i tifosi della scuderia di Cermenate (CO), correrà da solo l’intera stagione che prenderà il via ufficialmente con la gara di Portimao di fine aprile., classe 1972, vanta un palmares di tutto rispetto con oltre 20 anni di carriera ed apparizioni di enorme prestigio in molti campionati di livello assoluto. Dall’Alfa Romeo 147 Cup, alla Porsche Carrera Cup Italia. Dall’an Le Mans Series all’International TCR Series, passando per il Blancpain, per la Porsche Supercup e per il GT Open solo per citarne alcuni.