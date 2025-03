Ilgiorno.it - Davide Lacerenza ai domiciliari chiama la polizia: “Sotto la mia finestra c’è Fabrizio Corona”

Milano – Un uomo affacciato alla. E l'altro che guarda dal marciapiedi. Il primo è, ainel suo appartamento al piano terra di uno stabile in zona Centrale. Il secondo è, ex fotografo dei vip. La sequenza è andata in scena nel tardo pomeriggio di giovedì 6 marzo 2025. L'intervento dellaStando a quanto risulta al Giorno,, arrestato martedì dalla Guardia di Finanza insieme a Stefania Nobile, figlia di Wanna Marchi, con le accuse di autoriciclaggio, favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione e detenzione e spaccio di stupefacenti, hato il 112 attorno alle 18 per segnalare la presenza di una persona all'esterno dell'abitazione. Quando gli agenti delle volanti sono arrivati, come immortalato anche in un video su TiKTok, dell'uomo non c'era più traccia: ai poliziotti, il cinquantanovenne che si facevare il "king delle notti milanesi" ha detto che si trattava di, che però non era più sul posto.