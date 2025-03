Gqitalia.it - David Beckham è al massimo della sua potenza con questo cappotto da più di 5.000 euro

Avete presente quando non riuscite a smettere di comprare da un determinato marchio?si trova proprio in quell'epocasua vita. Ma a differenzamaggior parte dei ragazzi che hanno trovato il loro brand preferito, il suo è nella fascia più altamoda: Loro Piana.L'ex calciatore e vera e propria leggenda è da anni un fan dimarchio. Ha indossato le sue polo al Goodwood Festival of Speed nel 2022, ha indossato un due pezzi alla prima del suo documentario su Netflix nel 2023 e nel 2024, mentre era in giro per New York, è stato avvistato con il suo abito Milano. Gli è piaciuto così tanto che l'ha comprato in entrambi i colori (naturalmente!).