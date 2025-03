Udinetoday.it - Danieli: "I dazi Usa non spaventano se si è competitivi"

Leggi su Udinetoday.it

imposti da Trump "non rappresentano una minaccia per le imprese che sono veramente competitive. Puntando su qualità, servizio e innovazione, si possono trovare opportunità anche in contesti sfidanti e incerti come quelli attuali". Lo ha dichiarato Camilla Benedetti, vicepresidente del.