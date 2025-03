Quotidiano.net - Daniel Hagari, portavoce delle Forze di difesa israeliane, si ritira: nessuna promozione

Ilcapodi(Idf), il contrammiragliodiventato popolare per il suo rapporto con i media durante la guerra, terminerà il suo ruolo nelle prossime settimane e si ritirerà dall'esercito. Lo riferisce Times of Israel citando l'Idf che parla di una decisione "concordata" con il nuovo capo di stato maggiore, Eyal Zamir. Viene tuttavia interpretato da più parti come un licenziamento di fatto, dato chenon ha ricevuto unaper il suo lavoro comedurante la guerra. La maggior parte deidell'Idf restano in carica per due anni.ha assunto il ruolo a marzo 2023 e si prevedeva che l'incarico sarebbe anche per lui durato per un periodo analogo. Resta tuttavia il fatto che, nonostante fosse diventato unpopolare tra il pubblico, è trapelato cheavrebbe avuto scontri con i vertici politici, in particolare il ministro dellaIsrael Katz.