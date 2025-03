Lanotiziagiornale.it - Dall’Ucraina al piano di riarmo dell’Ue: il meglio e il peggio della settimana a Bruxelles

Leggi su Lanotiziagiornale.it

Dopo l’incontro, ad alta tensione, tra Volodymyr Zelensky e Donald Trump alla Casa Bianca, laeuropea è iniziata con un solo argomento al centro: la situazione in Ucraina e il. Ma laè stata intensa, come dimostra l’incontro tra la presidenteCommissione Ue, Ursula von der Leyen, con i rappresentanti dell’automotive lunedì e il conseguente annunciorevisione delper il settore arrivato mercoledì. Oltre alRearm Eu, poi, si è parlato anche degli equilibri interni alle diverse famiglie europee proprio in vista del Consiglio straordinario tra i 27 leader per affrontare il temaDifesa. Lasi è conclusa con l’annuncio, da parteCommissione Ue,nuova roadmap per i diritti delle donne e la parità di genere.