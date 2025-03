Ilgiorno.it - Dall’aquila delle steppe al drago barbuto: animali da favola ma vita da incubo in una casa di Nesso

, 7 marzo 2025 – Un’aquila, un’ara di colore giallo e blu, un cincillà e un: sono solo alcuni deglisequestrati dai carabinieri di Pognana Lario e del Nucleo Cites di Ponte Chiasso, nell’abitazione di un uomo di 73 anni di, in quanto detenuti in condizioni ritenute incompatibili con la loro natura e le loro esigenze. L’uomo una settimana fa era già stato destinatario di un analogo sequestro, in quel caso era stato trovato in possesso di 12 esemplari di tartarughe "Testudo Hermanni", duequali morte, in condizioni non idonee e senza documentazione che ne attestava l’acquisizione legale, e sprovviste di marcaggio. Due degli esemplari risultavano deceduti. Glierano stati sequestrati in attesa di trovare un luogo adatto a cui affidarli, e il proprietario denunciato per detenzione disenza la prescritta documentazione e per abbandono di