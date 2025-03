Lanazione.it - Dalla Toscana agli ospedali del Libano: in partenza un maxicarico di ausili sanitari

Firenze, 7 marzo 2025 - Sono ine poi da Pratica di Mare per glideldi 24 pallets di strumenti diagnostici e materialeo. Parte del carico è destinato anche alle strutturee siriane (Damasco)..Sono il dono di Esaote - azienda leader del settore - alla Fondazione Giovanni Paolo II (che ha sede a Firenze). L'importante iniziativa è resa possibile grazie a un accordo con il Ministero della Difesa che ha messo a disposizione il trasporto e la logistica e alla custodia del materiale in questi mesi nei depositi di Livorno della Savino Del Bene.del: in24 europallets diI 24 europallets di apparecchi elettromedicali eindall’aeroporto di Pratica di Mare hanno come destinazione Beirut.