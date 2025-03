Amica.it - Dalla scheda agli esercizi, dai benefici al circuito migliore per praticare questo allenamento così diffuso che insegna davvero ad allenare il corpo a muoversi meglio ma che non ci allena solo per stare meglio in palestra, ma per stare meglio nella vita

Abbiamo parlato dell’Tabata, massima sforzo, minima resa, coi suoi 5 minuti al giorno di. O di come l’a 40 anni cambi e sia necessario mettere in pratica altre regole. Ma la domanda, la cui risposta è complessa, è una: il training perfetto esiste? L’funzionale, per esempio, è uno di quei trend del fitness che, una volta provati, capisci perché sono destinati a re. Più che una moda passeggera, infatti, è un vero e proprio metodo diche punta a migliorare i movimenti che facciamo ogni giorno, quelli utilireale: sollevare buste della spesa, salire le scale con disinvoltura, correre dietro al tram senza rischiare uno strappo.