Laspunta.it - Dalla regione la proposta del Garante delle persone anziane. L’idea presentata in un convegno

Leggi su Laspunta.it

Il Presidente del Consiglio Provinciale di Frosinone e presidente del Gruppo di Forza Italia in Provincia, Gianluca Quadrini, esprime pieno sostegno alladi legge lanciata dal Vicecapogruppo di Forza Italia in Consiglio Regionale del Lazio, Marco Colarossi, Consigliere Regionale e primo firmatario delladi legge, per l’istituzione del “regionale”. Laè statanel corso di un congresso che si è svolto nella Sala Mechelli del Consiglio Regionale del Lazio, durante unche ha visto la partecipazione di numerosi rappresentanti istituzionali e professionisti del settore.“Un’iniziativa davvero importante, che testimonia l’impegno di Forza Italia per la tutela e il rispetto dei diritti, una fascia della popolazione che merita tutta la nostra attenzione e il nostro sostegno.