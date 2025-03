Dalla Giunta via libera al trasferimento delle reti fognarie di Fregene e Aranova ad Acea

Leggi su Ilfaroonline.it

, 7 marzo 2025- Lacomunale ha dato il viaaldella gestionediadAto2, segnando un passo importante nella razionalizzazione dei servizi idrici sul territorio. Con due delibere distinte, entrambe approvate il 18 febbraio 2025, il Comune ha formalizzato la cessione degli impianti di sollevamento econdotte situate in via Agropoli e viale della Pineta a, e in via Silvana Montesanti ad.L’operazione segue un iter amministrativo avviato da tempo, che ha visto il Comune di Fiumicino impegnarsi per la cessione della gestione a un ente specializzato. L’obiettivo è garantire un servizio più efficiente e una manutenzione ottimale, evitando il rischio di malfunzionamenti che potrebbero compromettere il corretto smaltimentoacque reflue.