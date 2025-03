Lanotiziagiornale.it - “Dal governo attacchi eversivi contro i magistrati”: parla la capogruppo di Avs alla Camera, Zanella

Le sezioni unite della Corte di Cassazione hanno accolto il ricorso presentato da un gruppo di migranti a cui, dal 16 al 25 agosto del 2018, dall’ex ministro dell’Interno Matteo Salvini fu impedito di sbarcare dnave Diciotti della Guardia Costiera che li aveva soccorsi in mare. La Suprema Corte ora ha condannato ilal risarcimento (che sarà quantificato dal giudice).Luanadi Avs, che ne pensa di questa sentenza?“Nella complessità del fenomeno migratorio la sentenza mi pare che stabilisca un principio che dovrebbe ormai essere universale, cioè uomini e donne in mare vanno accolti e mai respinti. Il risarcimento stabilito dall’Alta Corte per i migranti trattenuti per nove giorni sulla nave Diciotti, nell’agosto del 2018, mentre il ministro competente Salvini beveva mojito in spiaggia, è dunque un sacrosanto riconoscimento di un diritto umano”.