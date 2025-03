Romadailynews.it - Dal 13 marzo in sala “Europa Centrale” opera prima di Gianluca Minucci

” Dal 13inl’diconPaolo Pierobon, Tommaso Ragno, Catherine Bertoni de Laet e Matilde VignaGiovedì 13– Roma – Cinema Farnese ore 21.00Antecon il cast inUscirà in, distribuito da Danubio Film, da Giovedì 13dipresentato in Concorso alla 42a edizione del Torino Film Festival, prodotta da Danubio Film, Wildside, M74 in collaborazione con Rai Cinema.Il film, accompagnato da regista e cast, verrà presentato in un tour che toccherà diverse città italiane e che partirà dal Cinema Farnese di Roma, per poi arrivare a Bologna (Martedì 18– Cinema Arlecchino, ore 21.15), Milano (Martedì 19– Cinema Beltrade, ore 21:30), Trieste (Mercoledì 20– Cinema Nazionale, ore 19.