Dai Palazzi ai Social | quando i politici diventano influencer

Dai comizi ai post virali: come istanno trasformando iin strumenti di consenso e potere. I nuovi.Nessuno riesce a sottrarsi, dai, nel periodo storico più attuale. Specie loro, i, che si dividono tra dissipazioni di parole e visioni varie. Del resto, quale altro luogo migliore per esprimersi per i vari leader?Tra selfie e scatti tra paesaggi mozzafiato Cityrumors.it foto AnsaDa “gli appunti di Giorgia” all’uomo di Musk, Andrea Stroppa, che in Italia dà ordini e trasferisce opinioni. Da Gualtieri, sindaco di Roma, che con il caschetto da operaio si fa meme, alla Schlein ai concerti per accaparrarsi consensi.? l’algoritmo è esigente sui contenutiEcco gli effetti tangibili della mutazione della comunicazione politica: un cambiamento che ha trasformato il dibattito pubblico in una questione di immagine, più che di contenuti.