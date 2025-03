Formiche.net - Da Tokyo a Kyoto, il legame tra Italia e Giappone nel viaggio di Mattarella

Eccellenza e innovazione. Due concetti che il Presidente della Repubblica Sergiosottolinea più volte nel suoistituzionale in terra nipponica, a testimoniare gli ambiti dove due Paesi comehanno un preciso know how, oltre che essere accomunati da un serie di ambiti strategici alla voce geopolitica.Quiil capo dello Stato è stato ricevuto con gli onori militari dal primo ministro, Shigeru Ishiba, presso la Residenza Ufficiale. Ha incontrato il presidente della Camera dei Consiglieri, al Palazzo della Dieta Nazionale, poi al Meiji Kinenkan diha assistito al concerto del tenore Vittorio Grigolo insieme al principe ereditario Fumihito Akishino e la principessa ereditaria Kiko Akishino.Inoltre ha incontrato ai vertici della Confindustriase e i rappresentanti dell’imprenditoria nipponica ena alla presenza del gotha imprenditorialese come il viceministro dell’Economia, Commercio e Industria, Shinji Takeuchi; il presidente e amministratore delegato di Mitsubishi Heavy Industries, Ltd.