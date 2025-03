Ilveggente.it - Da Netflix al Brasile: 5 cose che non sai su Matteo Berrettini

è un tennista dalle mille sfaccettature: tutte le passioni e le curiosità che forse non conosci sul conto del campione romano.Nel corso della sua carriera ha vinto la bellezza di 10 titoli Atp. E ne avrebbe vinto anche qualcuno in più, probabilmente, se non fosse stato così “sfortunato”. Da quando ha debuttato nel circuito maggiore ha dovuto fare i conti, infatti, con un bel po’ di infortuni: prima gli addominali, poi il piede e la mano. Problemi che, per forza di, lo hanno tenuto lontano dalla scena mondiale per tempi spesso parecchio lunghi, negandogli dunque la possibilità di crescere ancora.Daal: 5che non sai su(AnsaFoto) – Ilveggente.itChi ha iniziato a seguire il tennis da poco potrebbe non essere a conoscenza, oltretutto, del fatto che, è di lui che stiamo parlando, è stato a tanto così dalla top 5.