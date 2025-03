Quotidiano.net - Da Napoli i cani robot per i non vedenti e gli agricoltori

che aiutano i non, quadrupedi di metallo e con l’anima digitale che monitorano allevamenti e coltivazioni, droni che vigilano sui campi pronti a intervenire, ad esempio, per allontanare cinghiali o altri animali che potrebbero creare danni o pericoli. Tutto questo non è fantascienza ma ricerca applicata, tutta made in Naples, vero e proprio centro di eccellenza a livello internazionale. Fabio Ruggiero, del Dipartimento di Ingegneria Elettrica e Tecnologie dell’Informazione all'Università degli Studi diFederico II, si occupa dello sviluppo diquadrupedi e droni per migliorare il benessere animale, ottimizzare le coltivazioni e persino supportare persone ipo. Professore, avremo allevamenti o campi coltivati con i? “L’uomo non potrà mai essere sostituito da una macchina, piuttosto pensiamo a strumenti di supporto per le attività umane.