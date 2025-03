Amica.it - Da Hubert a Sarah Burton: la storia di Givenchy e dei suoi stilisti

Si apre un nuovo capitolo per: la Maison fondata dadenel 1952 ha scritto pagine e pagine didella moda, in una lungache va da Audrey Hepburn ai royal wedding. Alla Paris Fashion Week in corso debutta oranel ruolo di direttrice creativa: è la seconda donna a prendere le redini del brand. Le origini e il legame con Audrey HepburnLa lungadella casa di moda inizia a Parigi nel 1952, nell’epoca d’oro della Couture. Monsieurde– soprannominato Le Grand– aveva solo 24 anni quando decise di fondare la casa di moda che porta il suo nome.Poco più di vent’anni, ma un curriculum invidiabile: dopo gli studi all’École Nationale supérieure des Beaux-Arts aveva lavorato per Jacques Fath, poi per Robert Piguet, Lucien Lelong e infine per la visionaria Elsa Schiaparelli.