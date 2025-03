Internews24.com - Cygan sentenzia: «L’Inter non può vincere la Champions per questo motivo…»

di Redazionesenza fronzoli in merito alle possibilità di vittoria dellada parte del. L’ex Arsenal ha detto la suaIntervenuto ai microfoni di TMW,, ex difensore dell’Arsenal ha palato del cammino delinLeague. I nerazzurri hanno messo una bella ipoteca sulla gara di andata degli ottavi di finale contro il Feyenoord vincendo per 2-0. È vero che il ritorno sarà una partita a sé stante tuttavia occorre dire che il vantaggio che ha la squadra di Inzaghi non è indifferente, considerando anche il fatto che l’11 marzo il ritorno andrà in scena a San Siro.ha espresso le sue considerazione sulle reali possibilità di vittoria della competizione da parte dei nerazzurri, ecco cosa ha detto.PUÒ VINCERLA? – «No,è sicuramente molto solida in difesa, ma in attacco ed a centrocampo potrebbe avere un problema in partite contro squadre di un altro livello».