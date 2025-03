Dayitalianews.com - Cuneo, in un baule nella cantina trovano bombe della seconda guerra mondiale: arriva l’esercito

Durante le operazioni di svuotamentocasa di un parente, alcuni individui si sono imbattuti in uncontenente armi risalenti alla. L’incidente è avvenuto a, dove per gestire la situazione è stato necessario l’intervento delle forze armate.Neldel nonno le armiGli eredi di un uomo recentemente deceduto hanno fatto una scoperta insolita mentre svuotavano l’appartamento., in un, hanno trovato granate e armi risalenti alla. Questo ritrovamento ha dato il via a un intervento di bonifica, situata in un condominiozona di Madonna dell’Olmo, alla periferia di.Per procedere alla rimozione, sono intervenuti gli artificieri. Gli ordigni verranno confiscati e distrutti in sicurezza.