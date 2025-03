Lanazione.it - Cuban Slide vince il "Bertini". C’è attesa per Rook e Andreina

Se il sole regge uno spettacolo sportivo all’aria aperta, quale sono le corse dei cavalli, se ne avvantaggia al massimo. Così ieri a San Rossore dove il pubblico ha potuto godere di un pomeriggio di assoluto relax. La prima corsa dedicata a una delle storiche piazze pisane quali fu piazza La Pera, sede per oltre un secolo del mercato di Mezzogiorno. Ha vinto l’estremo outsider, a quota stratosferica, Under Secret (D. Cirocca). Un altro favorito è affondato nella terza corsa premio piazza dei Cavalieri, sinonimo d’arte di cultura. Il favorito ha lasciato via libera a Womp Womp (D. Vargiu) che ha tenuto a debita distanza Modjo Impact. Storie diverse come quella di piazza delle Vettovaglie, quarta corsa in programma, vinta da Dergamina (S. Sulas). Fu il primo insediamento urbano di Pisa e che nel 1532, quando divenne luogo di smercio di granaglie, fu chiamata ‘Piazza del Grano’.