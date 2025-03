Sololaroma.it - Crollo Fenerbahce, Mourinho finge di dormire in conferenza: VIDEO

Leggi su Sololaroma.it

La Roma ha superato 2-1 l’Athletic Club nell’andata degli ottavi di finale di Europa League e giovedì prossimo è attesa da un ritorno di fiamma al San Mamés. In caso di passaggio del turno, i giallorossi incontrerebbero una tra Rangers enei quarti di finale. Il cammino europeo della squadra di José, però, si è complicato non poco, con gli scozzesi che hanno rifilato un pesante 3-1 a Istanbul alla squadra turca. Nel corso dellastampa post-gara, lo Special One si è reso protagonista di un siparietto le cui immagini sono diventate rapidamente virali.Un minuto di domanda,si addormentaNella sala stampa del Sukru Saracogli di Istanbul, aè stata posta una domanda che ha ritenuto troppo lunga. Infatti, un giornalista lungo ha effettuato un’analisi tattica di quasi un minuto (50 secondi circa), prima di porre il quesito all’allenatore portoghese.