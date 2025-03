Thesocialpost.it - Croazia, scoppia un incendio in casa: morti tre bimbi di quattro, sei e otto anni. Salvi i genitori

Leggi su Thesocialpost.it

Un tragicoto nella notte del 6 marzo ha causato la morte di tre bambini in un quartiere rom di Cakovec, nel nord della. Le fiamme hanno avvolto rapidamente l’abitazione situata nel distretto di Kursanec, dove i piccoli, di, sei e, si trovavano nella soffitta appena ristrutturata. Le cause dell’sono ancora in fase di accertamento.Altri due residenti, una donna di 25e un bambino, sono rimasti feriti in modo lieve, riuscendo però a mettersi in salvo insieme a un uomo di 29, l’unico altro adulto presente inin quel momento. Secondo le ricostruzioni, i due ventenni vivevano insieme aibambini nellasituata in un’area abitata prevalentemente da famiglie rom.In, la comunità rom censita conta circa 18mila persone, lo 0,46% della popolazione, ma le stime reali parlano di una presenza tra le 30mila e le 40mila unità.