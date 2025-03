Juventusnews24.com - Cristiano Ronaldo ritrova Nedved: il saluto tra i due ex Juventus diventa virale. Ecco il gesto che ha scatenato la nostalgia dei tifosi – VIDEO

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazioneNews24, il portogheseun “pezzo” di vecchia Juve nel tunnel di una partita di Saudi Pro League: ilfa salire ladeibianconeriha avuto modo di incrociare di nuovo la Juve in Arabia Saudita. O meglio un pezzo di Juve vissuta. Tutto è accaduto nel tunnel che ha condotto verso il terreno di gioco della sfida tra il suo Al Nassr e l’Al Shabab.Quanti ricordi.pic.twitter.com/ThBEc5MapL— RiD ThE RoCk™? (@RidTheRock) March 7, 2025Proprio in questo frangente hato l’ex vice presidente della Juve, Pavel. I due si sono salutati prima dell’ingresso in campo delle due squadre, facendo scatenare dellatra ibianconeri.Leggi sunews24.com