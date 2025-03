Genovatoday.it - Cristiano De André: “L’Italia non ha capito il messaggio di mio padre. La cover con Bresh? È l’erede dei cantautori”

Leggi su Genovatoday.it

Non è vero che le canzoni di Fabrizio Deparlano da sole: per portarne avanti l’eredità servono le persone giuste, serve chi le capisca e ne condivida lo spirito. E non è poco. Chiedere, nel caso, al figlio, cantautore oggi 62enne che dal 2009 ormai le canta in concerto. E lo fa.