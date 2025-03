Juventusnews24.com - Criscito svela: «Thiago Motta ha carisma e personalità. Lo ha dimostrato facendo subito questa cosa alla Juventus»

di RedazioneNews24, ex difensore di Juve e Genoa, ha parlato così di, attuale allenatore dei bianconeri. Le sue dichiarazioniIntervistato da La Gazzetta dello Sport, Domenicoha parlato così di, tecnico bianconero che è stato suo compagno di squadra e poi allenatore al Genoa. Le sue dichiarazioni.– «È stato mio compagno di squadra e poi allenatore, seppure per pochi mesi. Di lui cito ile la. Se arriviJuve e dici a Chiesa: “Sei fuori dal progetto tecnico”, vuol dire che ne hai tanta. Gasperini mi ha trasmesso la sua immensa voglia di vivere il calcio: per lui è come se la prossima partita fosse sempre la prima della sua carriera. Incredibile. La Juve, pur con qualche difficoltà, è a sei punti dvetta ed i risultati dell’ultimo turno di campionato hanno giocato a suo favore.