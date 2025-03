Internews24.com - Criscito sulla lotta scudetto: «L’Inter ha la Champions e magari può lasciare qualcosa, Juve a 6 punti dalla vetta e…»

di RedazioneL’ex difensore del Genoa, Domenico, ha voluto dire la suadi quest’anno in Serie A e suAtalantaIntervistatoGazzetta dello Sport in vista diAtalanta, l’ex difensore del Genoa, Domenico, ha parlato così dellache coinvolge anche, oltre al Napoli.COSA POTRÀ DIRE-ATALANTA PER LO? – «Tanto. La, pur con qualche difficoltà, è a seied i risultati dell’ultimo turno di campionato hanno giocato a suo favore. Ogni gara da qui alla fine varrà come una finale per chi punta al titolo. Mai ho pensato che Thiago potesse correre rischi, però. Quando vai alla, puoi solo vincere, ma lui è stato bravo a non dare peso alle critiche. Ha giocato a così alti livelli che sa gestire certe situazioni.