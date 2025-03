Lortica.it - Criptovalute e pagamenti digitali: rivoluzione o gabbia dorata?

Lo ammetto, io di queste cose ci capisco poco. Però più ne sento parlare, più mi viene il dubbio che dietro a questadigitale ci sia molto di più di quello che ci raccontano. Così mi sono documentata, ho fatto qualche riflessione e voglio condividerla con chi, come me, non è un esperto di finanza ma vuole capire dove stiamo andando.Partiamo dall’inizio: le. Ce le presentano come il futuro del denaro, libere, indipendenti dalle banche e dai governi, un sistema dove chiunque può scambiare soldi senza intermediari. Bitcoin, Ethereum e tutte le altre monetesembrano un’idea geniale, ma c’è una domanda che mi ronza in testa: chi ha in mano il vero potere in questo mondo?Perché non siamo noi, la gente comune. Sì, possiamo comprare e vendere, ma chi muove davvero i fili sono gli sviluppatori che le creano, i miliardari e i grandi investitori che decidono quando far salire o crollare il valore di una moneta, le piattaforme di scambio (exchange) che gestiscono tutto come fossero banche, e poi, ovviamente, i governi, che vogliono regolamentare e controllare ogni cosa.