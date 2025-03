Anteprima24.it - Criminalità, vertice tra i Procuratori Policastro e Airoma: le misure

Tempo di lettura: 2 minutiIl Procuratore Generale Aldoha incontrato, nel pomeriggio di oggi, il Procuratore della Repubblica di Avellino Domenicoe i magistrati dell’ufficio inquirente irpino.Nel corso dell’incontro, sono state analizzate le principali e più attuali manifestazioni delladel circondario, discusse le strategie di contrasto finora realizzate e programmate le linee di azione per il prossimo futuro.Il dr.ha condiviso la preoccupazione del dr.circa la situazione degli istituti di pena e in particolare della condizione in cui versano i detenuti del carcere di Bellizzi Irpino, privati della possibilità di partecipare efficacemente ad un serio percorso rieducativo, a causa delle angherie e delle vessazioni di gruppi di detenuti interessati a fare del carcere un’appendice operativa delle organizzazioni criminali di riferimento; concorde è stata l’individuazione delle linee di intervento e la decisione di incontrare a breve i vertici dell’Amministrazione penitenziaria.