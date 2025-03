Anteprima24.it - “Credici con noi”, la carica dei tifosi dell’Avellino

Tempo di lettura: < 1 minuto“con noi. Segui la curva“. E’ questo l’invito deicon diverse locandine comparse nella mattinata lungo la città. Domani la formazione irpina sarà di scena a Messina (fischio d’inizio ore 15) per la gara valida per la trentesima giornata del Girone C di Serie C. Venduti quasi 600 tagliandi su 900 a disposizione per il settore ospiti dello stadio “San Filippo-Franco Scoglio”. Comincia così il rush finale per la formazione di Raffaele Biancolino. Settimana intesa visto che dopo, la sfida con l’ACR Messina, mercoledì sera (ore 20:30) al Partenio-Lombardi farà tappa il Trapani. I lupi ad oggi sono a -5 dall’Audace Cerignola di scena nel weekend contro il Picerno, il gap potrebbe ridursi a -3 con l’esclusione di Taranto e Turris, risvolti sono attesi nelle prossime ore.