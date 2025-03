Ilfattoquotidiano.it - Covid, ricordo quel marzo 2020 come fosse ieri: da allora il Ssn è sempre più privato

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Siamo arrivati all’anniversario dell’inizio della guerra,la virale, che ha colpito in Italia soprattutto la Lombardia.esattamente, ma sono trascorsi già cinque lunghi anni, che il giorno 9avrei dovuto avere seduta operatoria. Ma eravamo in subbuglio. Non si capiva nulla. Decisi insieme al mio collega storico ed al nostro anestesista di avvisare i pazienti in lista che era meglio soprassedere visto che gli interventi di cataratta non sono mai assolutamente urgenti. Per inciso viche il nostro anestesista poi venne colpito duro e si salvò solo grazie al metodo del povero dott. De Donnolui stesso mi ha spiegato in un articolo che pubblicai qui.Allo stesso modo volevo ricordare anche che altri colleghi oculisti, mentre il mondo sanitario era chiuso, facevano interventi privati di cataratta! Si avete capito bene.