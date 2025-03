Thesocialpost.it - Covid, l’esperto rivela: “L’indice Rt era sballato”. La verità su come decidevano le chiusure

Nuovi dettagli emergono sul modo in cui sono state prese le decisioni più drastiche durante la prima ondata della pandemia-19. Antonello Maruotti, professore ordinario di statistica presso l’Università Lumsa di Roma, durante la sua audizione presso la commissione parlamentare d’inchiesta, hato altri importanti novità. Novità che di certo non faranno felici i cittadini. Uno dei problemi principali evidenziati dal professor Maruotti riguarda il calcolo del tasso di positività. “Dipendeva dal tipo di tampone utilizzato: antigenici e molecolari fornivano risultati molto diversi, ma venivano trattati indistintamente”, ha spiegato innanzitutto. Questa confusione ha condizionato la narrazione della pandemia, giustificandoe restrizioni senza una base dunque solida. Un altro punto critico è stato l’uso del parametro Rt (indice di contagiosità), adottato per determinare il livello di rischio nelle regioni italiane e applicare il sistema a colori.