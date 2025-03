Ilgiorno.it - Cosmesi, i timori della Lombardia: “Qui oltre il 48% delle imprese, la nuova direttiva europea non penalizzi filiera con oneri sproporzionati”

Milano, 7 marzo 2025 - Lacosmetica lombarda, pilastro del settore in Italia, in allarme per la2024/3019 sul trattamentoacque reflue urbane. L’assessore regionale al Turismo, Marketing Territoriale Moda e, Barbara Mazzali, ha avuto oggi un incontro con esperti e rappresentanti istituzionali per discutere l’impattonorma. Presenti Filippo de Caterina, vice Presidente di Cosmetica Italia, Leonardo Salvemini, giurista ambientale e professore universitario, e due senatori lombardi di Fratelli d’Italia, Renato Ancorotti, già imprenditore nel settore cosmetico, e Sandro Sisler. Obiettivo del confronto: tutelare lacosmetica, settore d' eccellenza del sistema produttivo lombardo, alla luce degli obblighi relativi alla2024/3019, in vigore da gennaio 2025 e che dovrà essere recepita dagli Stati membri entro il 31 luglio 2027.