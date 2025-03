Formiche.net - Così l’Italia farà un balzo nella Space economy. Parla Mascaretti

Scegliamo di andare sulla Luna in questo decennio e fare le altre cose, non perché sono facili, ma perché sono difficili. Inizia citando il famoso discorso del presidente degli Stati Uniti John F. Kennedy al Rice Stadium di Houston, destinato a convincere il popolo americano a sostenere il programma Apollo, Andrea, deputato di Fratelli d’Italia, presidente dell’Intergruppomentare per lae relatore della cosiddetta Legge sullo Spazio, approvata dall’Aula di Montecitorio. Una legge che per il suo relatore è solo il primo passo, essendo arrivata “l’ora di fare”.Presidente, il ddl sulle disposizioni in materia di economia dello Spazio è passato a Montecitorio. Che passaggio rappresenta e quali sono i prossimi sviluppi?Il traguardo che abbiamo raggiunto, intanto alla Camera, aspettiamo ora la seconda lettura al Senato, è sicuramente importante, anche perché ci permette di mettere un pochino le cose a posto, di mettere i “puntini sulle i”.