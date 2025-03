Cultweb.it - Cos’è l’effetto Dunning-Kruger, che ci fa pensare di sapere più degli altri (anche se non è vero)

è un bias cognitivo che porta individui con basse competenze in un determinato ambito a sopravvalutare le proprie capacità, mentre le persone più competenti tendono a sottostimarle. Questo fenomeno è stato descritto nel 1999 dagli psicologi Davide Justin, che hanno dimostrato come la mancanza di conoscenza possa generare un’eccessiva fiducia nelle proprie capacità.Lo studio originale, pubblicato sul Journal of Personality and Social Psychology, si basava su una serie di test riguardanti grammatica, logica e umorismo. I partecipanti meno competenti tendevano a valutare le proprie prestazioni ben al di sopra della media, mentre quelli più preparati erano più cauti nelle loro autovalutazioni. Questo paradosso deriva dal fatto che, per giudicare correttamente la propria competenza, è necessaria proprio quella conoscenza che le persone inesperte non possiedono.