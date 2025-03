Ilnapolista.it - Cosa ne sarà dello United? Amorim sta affondando, anche lui, nella mediocrità (Telegraph)

Il Msterè in piena crisi,dopo l’arrivo di Rubenin panchina. Ieri il pareggio 1-1 contro la Real Sociedad nell’andata degli ottavi di Europa League.nedi questa squadra a fine stagione?Il Msterè ormai irriconoscibile:staIlscrive:Loha cacciato giustamente Ten Hag,troppo tardi. Ma questo è il peggiordi sempre; il minimo indispensabile richiesto era che sottofossero allenati meglio di quanto avesse fatto il tecnico olandese, ma così non è stato. Sono carenti in area di rigore, 14esimi in Premier e Moyes all’Everton, che ha avuto meno tempo di, ha fatto meglio rispetto al portoghese allo. Questo desta una certa preoccupazione. Non ci vuole molto per sbloccare il potenziale di buoni allenatori: Nuno Espirito Santo ha portato una crescita immediata al Nottingham Forest, Unai Emery ha fatto un percorso simile all’Aston Villa.