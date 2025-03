Notizie.com - Cosa è successo sulla A4: l’incidente tra un bus con 44 bambini a bordo e un Tir. Autista in gravi condizioni, la situazione

Leggi su Notizie.com

Un bus con aquarantaquattroè rimasto coinvolto in un incidente sull’autostrada A4 in direzione Venezia, all’uscita di Cormano (Milano). Le loroA4:tra un bus con 44e un Tir.in, la(Ansa Foto) – notizie.comDoveva essere una giornata all’insegna dello svago e del divertimento per idella scuola elementare di Ivrea (Torino), ma si è trasformata in un incubo. Un brutto sogno, che si è materializzato intorno alle 10 di questa mattina, venerdì 7 marzo, quando l’autobus con ai quarantaquattro alunni è rimasto coinvolto in un grave incidente con un Tir. Il conducente quarantaduenne è ricoverato inmoltoall’ospedale Niguarda a Milano, a causa di un trauma al bacino e alle gambe.