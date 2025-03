Fanpage.it - Cosa c’entra il fentanyl nella guerra commerciale tra USA e Cina

Leggi su Fanpage.it

Solo nel 2023 ilnegli Usa ha causato quasi 3 volte le overdosi letali registrate in Italia negli ultimi 50 anni. Oggi però, la crisi delè molto più di un'emergenza sanitaria: è un'armatra Washington e Pechino. Trump usa di nuovo il traffico dell’oppioide come pretesto per imporre dazi a, Messico e Canada, mentre Xi ribalta le accuse e attua contromisure. Tra cartelli messicani, Big Pharma, speculazioni finanziarie e interessi economici globali, ilè oggi la droga più mortale al mondo, il simbolo di un conflitto che intreccia geopolitica, business e vite spezzate.