Quotidiano.net - Corte dei conti: approvato programma controlli 2025-2027 su Pnrr e intelligenza artificiale

Leggi su Quotidiano.net

La Sezione centrale di controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato delladeihaildeiper ile per il triennio, orientato sulle principali aree di intervento delle politiche pubbliche. Un'attenzione particolare sarà riservata, alle gestioni di maggior rilievo economico e sociale, con un'analisi specifica sull'attuazione dele del Piano nazionale complementare (Pnc), anche in virtù delle modifiche al Piano approvate dal Consiglio UE e delle rimodulazioni del Pnc introdotte a livello nazionale. Lo si legge in una nota delladeinella quale si sottolinea che "considerata la rilevanza strategica del, lasi occuperà del monitoraggio sulle misure adottate dalle singole PA nella prevenzione alle irregolarità, alle frodi e ai fenomeni di corruzione nell'attuazione del Piano stesso".