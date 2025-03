Sbircialanotizia.it - Corea del Sud, revocato l’arresto per il presidente Yoon

Atteso per metà mese il verdetto della Corte costituzionale chiamata a decidere se rimuoverlo dall’incarico o restituirgli i poteri. Ildelladel Sud,Suk Yeol, sospeso dalle sue funzioni in seguito al tentativo di imporre la legge marziale nel Paese, è stato rilasciato dopo che un tribunale ha stabilito di non convalidare . L'articolodel Sud,per ilè stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine.